В Самарской области за сутки коронавирус подтвердился у 469 человек

Появилась информация о количестве заболевших коронавирусом за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 469 человек. По данным на 13 сентября 2021 года общее количество заболевших за весь период пандемии – 96 171 человек.

Из общего числа заболевших, 81 098 пациентов успешно справились с опасным заболеванием. За минувшие сутки выздоровели 203 самарца.

В Самарской области продолжают ежедневно фиксировать смерти среди инфицированных. Так, за прошедший день в регионе от коронавируса скончались 22 человека. Всего с начала пандемии умерли 3 529 человек.