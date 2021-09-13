В Самаре на улице Гагарина сбили пятилетнего мальчика, который выбежал из подъезда

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем, 13 сентября 2021 года, во дворе дома №121 по улице Гагарина под колеса автомобиля попал пятилетний мальчик. Как стало известно журналистам «КП-Самара», ребенок выбежал из подъезда на проезжую часть.

- Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции. Мальчик получил травму ноги, его осматривают медики, - рассказали «КП-Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции напоминают гражданам о необходимости соблюдения безопасности на проезжей части. Водителям же нужно быть предельно внимательными во дворах, а также соблюдать скоростной режим.