В Самарской области полицейские задержали фальшивомонетчиков

В Самаре задержали фальшивомонетчиков, взявших поддельные купюры взаймы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области полицейские задержали двух фальшивомонетчиков, которые подозреваются в сбыте поддельных денежных средств.

В июле этого года 24-летний ранее не судимый житель села Марьевка взял взаймы около 150 тысяч рублей. Когда он решил перевести деньги через банкомат, терминал отказался принимать часть купюр. Мужчина заподозрил, что деньги фальшивые, но решил не возвращать поддельные деньги, а начал тратить их в разных населённых пунктах Самарской области.

Позже молодой человек рассказал о поддельных деньгах своему 28-летнему приятелю из Новокуйбышевска, который ранее был судим за имущественные преступления. Мужчины решили сбыть фальшивые купюры и расплатились ими в одном сетевом магазине Новокуйбышевска. После этого на них была составлена ориентировка, по которой их и задержали.

У кого деньги были взяты взаймы и почему молодые люди не сообщили об этом - неизвестно.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ, теперь им грозит до 8 лет лишения свободы.