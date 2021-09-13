Новые маршруты автобусов пустили в "Кошелев-парк"

В "Кошелев-парк" теперь ходит больше автобусов Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Новые автобусные маршруты пустили в "Кошелев-парк" в Самаре в понедельник, 13 сентября. О запуске новых маршрутов сообщали в региональном минтрансе.

Ранее жители "Кошелев-парка" жаловались в соцсетях на нехватку транспорта в районе. Новый район с доступным жильем находится около поселка Петра Дубрава. Оттуда жители ездят в центральную часть Самары на работу и учебу и часто выражают недовольство работой общественного транспорта. В утренние и вечерние часы скапливаются серьезные заторы на дорогах около нового района.

Теперь появились новые маршруты автобусов. 395-й (который до этого был 295-м) ходит от 6-го причала, 368-й (до этого - 268-й) ездит от метро "Победа", 305д (ранее - 205-й) - от Речного вокзала, а 396 (в прошлом 96-й) от улицы Тухачевского.