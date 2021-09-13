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Общество13 сентября 2021 14:07

В Самару в сентябре приедет Артемий Лебедев

Он посетит юбилейный десятый 404fest
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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Артемий Лебедев посетит IT-фестиваль в Самаре. ФОТО: Соцсети

Артемий Лебедев посетит IT-фестиваль в Самаре. ФОТО: Соцсети

В Самаре 25 и 26 сентября пройдёт юбилейный десятый 404fest. Фестиваль интернет-деятелей и IT-специалистов примет более 1700 участников со всего мира.

В течение двух дней гости фестиваля посетят площадки по дизайну, мобильной и веб-разработке, управлению проектами и продуктами, PR и маркетингу и ведению бизнеса.

Среди специальных гостей заявлены дизайнер и блогер Артемий Лебедев, представитель Microsoft Максим Сальников, дизайн-директор OZON Антон Шеин, дизайн-директор Райффайзербанка Юрий Ветров и многие другие.