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Общество13 сентября 2021 14:17

Застройку у ТЦ "Метро" в Куйбышевском районе обсудят на публичных слушаниях в Самаре

Застройщик просит сделать ограниченные места для парковки
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Территорию около ТЦ "Метро" хотят застроить высотками

Территорию около ТЦ "Метро" хотят застроить высотками

Застройку около торгового центра "Метро" в Куйбышевском районе Самары обсудят на публичных слушаниях. Информация об этом содержится на сайте городской администрации.

Речь идет о застройке в поселке Кряж. Там планируют построить высотные дома с ограниченным числом парковок. Застройщик просит разрешить строительство домов, около которых будет одно парковочное место на две квартиры.

Публичные слушания пройдут 27 сентября, ознакомиться с проектом можно в актовом зале администрации Октябрьского района.