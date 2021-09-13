Застройку у ТЦ "Метро" в Куйбышевском районе обсудят на публичных слушаниях в Самаре

Территорию около ТЦ "Метро" хотят застроить высотками

Застройку около торгового центра "Метро" в Куйбышевском районе Самары обсудят на публичных слушаниях. Информация об этом содержится на сайте городской администрации.

Речь идет о застройке в поселке Кряж. Там планируют построить высотные дома с ограниченным числом парковок. Застройщик просит разрешить строительство домов, около которых будет одно парковочное место на две квартиры.

Публичные слушания пройдут 27 сентября, ознакомиться с проектом можно в актовом зале администрации Октябрьского района.