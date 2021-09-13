В Новокуйбышевске после капитального ремонта открылась детская музыкальная школа имени Юрия Башмета

Маэстро Юрий Башмет, преподаватели и ученики остались довольны проведенным ремонтом в школе

В Новокуйбышевске после капитального ремонта открылась детская музыкальная школа имению Юрия Башмета. Качество проведённых в школе работ оценили Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн, а также сам прославленный маэстро Юрий Башмет.

Музыкальная школа в Новокуйбышевске была открыта в 1954 году. Сейчас там работают несколько творческих коллективов, два их которых имеют статус образцовых. В школе обучаются 340 детей.

В этом году в школе начался капитальный ремонт в рамках реализации национального проекта «Культура». Подрядчик переоборудовал пожарную и охранную сигнализации, систему видеонаблюдения, а также обновили холл, кабинеты и закупили новую мебель. Местные мастера создали эксклюзивное панно, которое украшает холл.

- Уверен, что этот дом творчества станет вторым домом для многих поколений ребятишек. Конечно, получив этот новый импульс развития, школа будет настоящим культурным магнитом, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.