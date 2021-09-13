Ростислав Хугаев рассказал, чем уникален самарский Парк дружбы народов

Фото: правительство Самарской области

12 сентября, в Куйбышевском районе Самары открыли этнокультурный комплекс Парк дружбы народов. Как отметил руководитель Союза народов Самарской области Ростислав Хугаев, аналогов этому этнокультурному объекту нет во всей стране. На 12 га собраны 20 подворий народов, проживающих на территории Самарской области. В парке исторически достоверно воссоздан быт, национальные костюмы, предметы творчества. Гости парка могут познакомиться с многообразием языков, обычаев и религий. Объект построен по инициативе Союза народов.

- Огромное спасибо правительству Самарской области и лично Дмитрию Азарову за поддержку. Мы благодарны городскому округу Самара и общественным палатам Российской Федерации и Самарской области, а также президенту Владимиру Путину за бережное отношение к национальной политике, - поблагодарил за реализованный проект Ростислав Хугаев.

Среди гостей торжественного открытия были и oднoсельчане Рoстислава Хугаева из села Миртгаджин, зарубежные гoсти - президент Южнoй Oсетии Анатoлий Бибилов, вриo главы Северной Oсетии Сергей Меняйлo, а также депутаты Госдумы, губернатор Дмитрий Азаров и заместитель руководителя администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов.