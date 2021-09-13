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Экономика13 сентября 2021 15:10

АСВ начнет выплаты вкладчикам банка "Спутник" не позднее 24 сентября 2021

В банке введено временное управление
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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Вкладчики начнут получать выплаты не позднее 24 сентября

Вкладчики начнут получать выплаты не позднее 24 сентября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) начнет выплаты вкладчикам самарского банка "Спутник" не позднее 24 сентября, сообщается на сайте агентства.

Банк России принял решение наделить агентство функциями временного управления в банке. Это было сделано из-за выявленных в кредитной организации нарушений, среди которых завышение стоимости активов в отчетности, а также сомнительные валютно-обменные операции.

Сейчас Банк России ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца.

Выплаты вкладчикам агентство начнет не позднее 24 сентября текущего года. О дате начала выплат сообщат позднее.