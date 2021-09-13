Самарцы теперь могут мгновенно пополнять транспортные карты

Деньги на карты теперь поступают мгновенно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 13 сентября можно мгновенно пополнять все виды транспортных карт и социальных проездных, сообщили в городской администрации.

Ранее в ряде случаев ожидать, когда деньги поступят, приходилось до 24 часов. Сейчас платежи учитываются моментально.

Пополнять социальный проездной или транспортную карту можно в специальном терминале или банкомате зеленого цвета. Нужно приложить карту к специальному полю, выбрать пункт "Прочее, транспорт, мгновенное пополнение ТК", после чего положить деньги на счет.