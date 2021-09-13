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Общество13 сентября 2021 15:30

Самарцы теперь могут мгновенно пополнять транспортные карты

До этого можно было до 24 часов ждать, когда поступят деньги
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Деньги на карты теперь поступают мгновенно

Деньги на карты теперь поступают мгновенно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 13 сентября можно мгновенно пополнять все виды транспортных карт и социальных проездных, сообщили в городской администрации.

Ранее в ряде случаев ожидать, когда деньги поступят, приходилось до 24 часов. Сейчас платежи учитываются моментально.

Пополнять социальный проездной или транспортную карту можно в специальном терминале или банкомате зеленого цвета. Нужно приложить карту к специальному полю, выбрать пункт "Прочее, транспорт, мгновенное пополнение ТК", после чего положить деньги на счет.