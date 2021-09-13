В Самарской области тольяттинца зарезали во время ссоры

Следователи разбираются в причинах убийства в Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе возбудили уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины из-за убийства, сообщили в следственном управлении СК РФ по Самарской области.

Убийство было совершено 9 сентября на территории дачного товарищества. Двое мужчин, которые ранее не были знакомы друг с другом, внезапно поругались. Во время ссоры один из них минимум дважды ударил своего оппонента ножом.

От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. Сейчас следователи устанавливают причины произошедшего. Виновному в убийстве грозит до 15 лет лишения свободы.