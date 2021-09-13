В Самарской области в областной столице коронавирусом болеют чаще Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в понедельник, 13 сентября, выявили 469 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Больше всего заразившихся снова в областной столице - 206. Далее во главе списка Тольятти (72) и Новокуйбышевск (27).

За сутки в регионе 22 новых летальных случая. Умерли 10 мужчин, самым младшим из них было 40 лет и 53 года, а также 12 женщин в возрасте от 58-ми до 86-ти лет.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 96 171 человек, из которых выздоровели 81 098, умерли - 3 529.