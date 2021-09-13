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Общество13 сентября 2021 17:56

В Самаре не будут сносить "Парк Хаус"

Здание частично находится на спорной территории, которую требовали освободить
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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"Парк Хаус" останется на прежнем месте. Фото - Яндекс.Панорамы

"Парк Хаус" останется на прежнем месте. Фото - Яндекс.Панорамы

В Самаре не будут сносить торговый центр "Парк Хаус". Соответствующее решение содержится в материалах дела.

Судебный процесс длился с 2018 года. Представители городского департамента управления имуществом требовали освободить участок земли, на котором частично находится торговый центр, утверждая, что участок занят незаконно.

Как отмечалось ранее, освободить участок не представляется возможным, поскольку торговый центр является цельным объектом, удалить только его часть нельзя.

Как постановил суд, были допущены нарушения как лицом, осуществляющим строительство здания торгового центра, так и утвердившим проектную документацию органом. Однако, суд считает, что нарушения можно устранить, и это было сделано. Как сказано в материалах дела, земельный участок, в пределах которого расположена часть спорного объекта, соответствует градостроительному регламенту и виду разрешенного использования участка. С ответчиком пописан долгосрочный договор аренды под объекты розничной торговли.

Учитывая, что объект введен в эксплуатацию в 2007 году, работает по настоящее время, а между истцом и ответчиком подписан договор аренды, суд считает, что оснований для сноса нет.