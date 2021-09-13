Самарские гитаристы представят новый проект

Восемь самарских гитаристов объединились, чтобы сыграть одну песню. Презентация суперколлаба "GUITAR LAVKA" состоится 14 сентября.

В проекте приняли участие такие известные в музыкальных кругах Самары фигуры как Эдуард Лыткин, Семен Конов, Роман Кузнецов и другие.

- Все они в клипе играют одну композицию - каждый свою часть в своем стиле, от классики до сурового «шреда», - рассказали организаторы журналисту «КП-Самара». – Песню самарские музыканты неаписали специально для проекта. Сам клип длится восемь минут. Видео для него было снято в разных локациях Самары - как в интерьерах, так и на пленере.

На презентации суперколлаба «GUITAR LAVKA» можно будет послушать живое выступление участников коллаба, принять участие в шоу «Гитарная импровизация», посмотреть клип и принять участие в фуршете.

Параллельная премьера клипа состоится на ютуб-канале Guitar Lavka, там же его можно будет потом посмотреть в свободном доступе.

КОНКРЕТНО

Презентация проекта состоится 14 сентября в 19:00 в ТЦ "Сила спорта"

3 этаж, кинотеатр "Вертикаль", зал 4