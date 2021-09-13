Под Самарой силу ветра преобразят в электричество

Фото: правительство Самарской области

210 км силовых кабелей, 38 км внутриплощадочных дорог, 150 метров высота каждой установки с учетом лопастей - таким масштабным будет комплекс ветроэлектростанций, строительство которого началось в Красноармейском районе Самарской области 13 сентября. Старт работам дал губернатор Дмитрий Азаров совместно с генеральным директором УК «Ветроэнергетика» Александром Чуваевым.

Комплекс будет состоять из трех электростанций – это 52 ветроэнергетические установки. Все оборудование спроектировано специально для нашего региона с учетом капризов погоды. К строительству привлекут 600 человек. Суммарная мощность всего комплекса составит 236,6 МВт. Примерно такой объем может обеспечить электроснабжением 50 тысяч частных домов. По планам уже с 1 декабря 2022 года полученную на ветроэлектростанцях энергию направят в объединенную систему магистральных электрических сетей.

— Это масштабный, высокотехнологичный и инновационный проект, направленный в будущее, имеет экономическое и энергетическое значение для Самарской области. Проект запущен в кратчайшие сроки, мы вышли к старту строительства по намеченному графику. Благодарю всех, кто принимал участие в реализации проекта – региональное министерство экономического развития и инвестиций, лично министра Дмитрия Богданова, муниципальные власти, и, конечно, всех наших партнеров, — заявил губернатор Дмитрий Азаров.

Реализация проекта стала возможной благодаря соглашению, подписанному Дмитрием Азаровым с Фондом развития ветроэнергетики на Петербургском международном экономическом форуме. Начать строительство в сжатые получилось благодаря поддержке инвестора со стороны Правительства Самарской области.

Также сегодня было подписано два соглашения о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики. Первое — между ПАО «Фортум» и АО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара», второе — ПАО «Фортум» и ПАО «Сбербанк». Стороны намерены использовать «зеленую» энергию, производимую ПАО «Фортум».

Самарская область - в числе передовых регионов, переходящих к альтернативным источникам энергии опережающими темпами. Использование электроэнергии от чистых и возобновляемых источников позволит снизить углеродный след – уменьшить выброс парниковых газов, влияющих на экологическую ситуацию. Стороны рассматривают возможность реализации других совместных проектов, направленных на снижение углеродного следа, в том числе через механизм «зелёных» сертификатов.