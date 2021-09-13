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Общество13 сентября 2021 18:22

В самарской школе учеников кормили супом с пауками

В школе проверят, как организован процесс питания
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Из-за пауков в супе школьники оставались голодными

Из-за пауков в супе школьники оставались голодными

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарской школе №116 проверят, как организован процесс питания после обращения родителей о пауках в супе. Об этом сообщили в департаменте образования Самары.

Как сообщалось в соцсетях, на прошлой неделе школьники четвертого класса 116-й школы во время обеда несколько раз находили пауков в супе и оставались голодными. Родители просили ответственные органы разобраться в ситуации.

Как сообщили в городском департаменте образования, вопрос организации питания в школе взяли на контроль. С директора запрошена объяснительная записка. Специалисты проведут в школе выездную проверку.