В самарской школе учеников кормили супом с пауками

Из-за пауков в супе школьники оставались голодными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В самарской школе №116 проверят, как организован процесс питания после обращения родителей о пауках в супе. Об этом сообщили в департаменте образования Самары.

Как сообщалось в соцсетях, на прошлой неделе школьники четвертого класса 116-й школы во время обеда несколько раз находили пауков в супе и оставались голодными. Родители просили ответственные органы разобраться в ситуации.

Как сообщили в городском департаменте образования, вопрос организации питания в школе взяли на контроль. С директора запрошена объяснительная записка. Специалисты проведут в школе выездную проверку.