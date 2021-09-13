В Самаре на балконе квартиры на Авроре нашли тело 16-летнего подростка

По факту случившегося проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 7 сентября в квартире дома на улице Авроры в Самаре обнаружили тело 16-летнего подростка. Его нашла на балконе хозяйка указанной жилплощади.

- Установлено, что юноша находился в гостях у 30-летнего сына собственницы жилья, который сейчас в реанимации. Не исключено, что они употребляли запрещенные вещества, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Следов борьбы в квартире не обнаружено. Под балконом, на котором находился погибший, нашли шприц. Сейчас по факту трагедии проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.