За два года нацпроект "Культура" в Самарской области выполнен на 100%

Дмитрий Азаров встретился с министром культуры РФ Ольгой Любимовой

Нацпроект "Культура" в Самарской области в последние два года выполнен на 100%. Об этом губернатор Дмитрий Азаров рассказал министру культуры РФ Ольге Любимовой.

Как рассказал глава региона, за два года открыли 10 модельных библиотек, в населенных пунктах создают новые кинозалы. Обновляют сельские дома культуры, а также планируют построить новые.

Продолжается оснащение детских школ искусств новыми инструментами и оборудованием.

Также в регионе проводится работа по развитию креативных индустрий. Соответствующий законопроект направлен в губернскую думу и принят в первом чтении.