В Самаре представили первый в России филиал Третьяковки

Филиал Третьяковки примет первых посетителей весной следующего года

Единственный в России филиал Третьяковской галереи представили в Самаре. В понедельник, 13 сентября, состоялась презентация филиала, на котором присутствовали помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры РФ Ольга Любимова и генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

- Это очень значимое, эпохальное событие для всех нас. Нет никаких сомнений, что музей мирового уровня, открывающий здесь филиал, дает совершенно новый импульс развитию культурной жизни, искусства, творчества на территории нашего региона, - сказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Филиал Третьяковки располагается в здании бывшей Фабрики-кухни, которое отреставрировали и переделали под музейной пространство, также привели в порядок территорию вокруг филиала.

Ожидается, что первых посетителей филиал Третьяковки в Самаре примет весной следующего года.