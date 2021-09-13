Автомобиль газовой службы перевернулся после столкновения с легковушкой в Самаре

"Газель" газовой службы попала в аварию в Самаре. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре в понедельник вечером, 13 сентября, произошло ДТП с автомобилем газовой службы. Об этом "КП-Самара" сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Как рассказали корреспонденту издания очевидцы, столкновение произошло на Кузнецком переулке. Машина газовой службы выехала на перекресток с включенными мигалкой, где на тот момент находился ВАЗ-2108. Оранжевая мигалка, которой оборудованы машины газовой службы, в соответствии с ПДД, не дает преимущества перед другими участниками движения.

В результате аварии автомобиль газовой службы перевернулся, пострадали два человека, оба находились в микроавтобусе. Один из них получил травму головы, другой - травму руки.

По предварительным данным, микроавтобус выехал на перекресток на красный свет.