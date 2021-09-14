Опубликовано расписание работы самарского Парка дружбы народов, попасть туда не так просто

В Самаре открыли Парк дружбы народов

В Самаре появилось расписание работы парка дружбы народов, его опубликовала администрация Куйбышевского района.

Парк открыли во время празднования Дня города. На территории в 12 гектар разместили 20 подворий, выполненных в национальном стиле разных народов.

Парк строили 5 лет, многие ждали его открытия, посетителей там было много уже в первые дни работы, но, как оказалось, из-за очень хитрого расписания и специфики посещения, когда надо набирать группу для экскурсии, попасть туда оказалось непросто.

В соцсетях потенциальные посетители стали стали задавать вопросы - а когда же все-таки работает уникальный и ожидаемый парк?

Как выяснилось, для обзорной экскурсии по парка без посещения домов нужно собрать группу, в которой должно быть не более 25 человек, а чтобы побывать в подворьях - группу не более 10 человек. На экскурсии нужно предварительно записываться по телефону (846) 997-12-27 или по электронной почте parkdnsmr@yandex.ru. Экскурсии начинаются в 11:00, 13:00 и 15:00. Скорее всего, с октября расписание изменится.