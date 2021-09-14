Здание Фабрики-кухни в Самаре, где сделали филиал Третьяковки, предложили включить в список ЮНЕСКО

В здании Фабрики-кухни сделали филиал Третьяковки

Здание бывшей Фабрики-кухни в Самаре, где располагается филиал Третьяковской галереи, предложили включить в список ЮНЕСКО. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Здание было построено в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой и выполнено в виде серпа и молота. Здание некоторое время находилось в запустении, пока не было принято решение открыть там филиал Третьяковки. Сейчас бывшую Фабрику-кухню отремонтировали, посетителей музей начнет принимать весной 2022 года.

Сейчас предлагается включить уникальное здание в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. "Мы уже начали работать над этим вопросом", - сказал Хинштейн.