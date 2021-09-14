В микрорайоне "Южный город" может появиться Дом культуры

В "Южном городе" может появиться Дом культуры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В новом микрорайоне "Южный город" в Волжском районе может появится Дом культуры. Об этом сообщили в правительстве Самарской области.

Вопрос строительства нового Дома культуры в рамках государственно-частного партнерства обсуждался во время визита в регион Министра культуры РФ Ольги Любимовой. Сейчас в регионе по национальному проекту обновляются имеющиеся в районах дома культуры, а также строятся новые.

В новом микрорайоне, который находится рядом с Самарой, проживает большое количество жителей, здесь располагается крупная школа, имеются спортивные комплексы, однако, нет Дома культуры или кинозала.

Сейчас обсуждается, где именно в микрорайоне может появиться новый культурный объект.