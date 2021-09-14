Первый домашний матч сезона ЦСК ВВС проведет в "Кристалле"

На игру в "Кристалле" пустят 200 болельщиков

ЦСК ВВС проведет первый матч домашний матч Высшей лиги нового сезона во Дворце спорта "Кристалл", который находится на Мехзаводе. Игра пройдет при ограниченном количестве зрителей, сообщили в команде.

Ожидалось, что команда будет проводить домашние матчи в новом Дворце спорта на улице Молодогвардейской. Там построили новое здание взамен морально устаревшего старого дворца. Сообщалось, что помимо хоккеистов там могут играть баскетболисты БК "Самара", а также будут проводиться концерты.

Пока же ЦСК ВВС начнет домашнюю серию в "Кристалле". Известно, что "летчики" сыграют там как минимум раз, в воскресенье, 19 сентября, встретившись с "Челметом" из Челябинска.

На игру пустят 200 болельщиков, что составляет половину от вместимости площадки. Вход на игру свободный, пускать на трибуны начнут за час до матча, который начнется в 17:00.