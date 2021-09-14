В Самарской области ожидают продолжительное похолодание

В Самарскую область приходит осень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области уже на этой неделе ожидают продолжительное похолодание, сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в регион поступает холодный арктический воздух. Ожидаются дожди разной степени интенсивности, а также длительное похолодание - в регионе начинается осень.

В ближайшие дни еще будет относительно тепло, во вторник, 14 сентября, температура воздуха дойдет и вовсе до 26 градусов тепла, но затем начнется похолодание - к конце недели днем будет +11, +16 градусов.

До конца недели возможны небольшие дожди в разны районах области.