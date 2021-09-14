В Самаре мужчина украл самокаты и велосипед и купил себе кроссовки

В Самаре мужчина украл детский велосипед и самокаты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который украл детские самокаты и велосипед.

В полицию обратилась жительница Самары, которая сообщила о пропаже двух самокатов и велосипеда из подъезда их дома на улице Ставропольской. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Полицейские отработали места возможного сбыта похищенного и обнаружили украденное в нескольких ломбардах на территории Кировского района. Сотрудники установили личность вора – им оказался ранее судимый за кражу 33-летний сосед потерпевшей. Злоумышленника задержали по месту жительства.

Мужчина признался в содеянном и сообщил, что на вырученные деньги купил себе кроссовки.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.