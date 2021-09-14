В Тольятти особенным детям помогут найти себя в fashion-индустрии

Посетить торжественное открытие проекта можно 15 сентября с 11:00 до 14:00 по адресу г. Тольятти, ул. Лесная, 13.

15 сентября в Тольятти стартует важный социальный проект - «День профессий. Профориентация в индустрии Моды». В рамках него фонд «ДетскиеДомики» совместно с Тольяттинской школой-интернатом № 5 для детей с ОВЗ начнет годовой курс профориентации для воспитанников интерната. В этот же день торжественно откроют Мастерскую Моды. Также запланирован приемом участников в программу «День профессий» и презентация программы волонтерам, благотворителям и СМИ. Поддержать проект могут все, желающие помочь.

Программа «День профессий» направлена на содействие профессиональной ориентации и обучению воспитанников школ-интернатов в партнерстве фонда с ССУЗами, ВУЗами и компаниями. За год ребята пройдут курс занятий по профориентации, тестирование и анкетирование. В рамках программы предусмотрены групповые и индивидуальные консультации по профессиональному самоопределению, поездки на предприятия города, знакомства с широким спектром профессий в индустрии моды. Для группы воспитанниц, выбранных на конкурсной основе, будет проведен практический курс занятий «Мастерская Моды» в швейной мастерской школы-интерната. Мастер-классы проведут представители профильных профессий, они же будут давать практические задания.

Кстати, «Мастерская Моды», открытие, которой запланировано на 15 сентября, была отремонтирована благодаря фонду «ДетскиеДомики». В помещение заменены полы, проводка, отремонтированы стены, закуплена мебель и часть оборудования. Бюджет проекта - более 650 000 рублей. В течение учебного года мастерская будет дополнительно комплектоваться новым инвентарем, оборудованием, методическими пособиями и расходными материалами для занятий. Теперь в мастерской Тольяттинской школы-интерната №5 есть все необходимое для проведения занятий. Воспитанники интерната смогут заниматься на уроках по швейному делу в благоустроенной, комфортной, современной обстановке.

Программа «День профессий. Профориентация в индустрии Моды» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов в пользу 200 детей с ОВЗ в Московской, Рязанской и Самарской областях, Республике Татарстан.

Благотворительный фонд «ДетскиеДомики» приглашает в программу «День профессий. Профориентация в индустрии Моды» тех, кто хочет поделиться с детьми профессиональными знаниями, рассказать о своей профессии, а также компании, которые могут организовать экскурсию на производство с представителями профессий fashion-индустрии. Поддержать проект также могут волонтеры, представителей СМИ и органов власти.

Посетить торжественное открытие проекта можно 15 сентября с 11:00 до 14:00 по адресу г. Тольятти, ул. Лесная, 13. Получить подробную информацию и помочь в реализации проекта, можно обратившись к координатору программ фонда «ДетскиеДомики» Юлии Черкасовой: cherkasova@detskiedomiki.ru, (919) 800 45 76.