Около ТЦ «Гудок» хотят строить высотки без парковок. Где будут оставлять машины жители

Парковку торгового центра могут использовать под личные авто жителей новых высоток Фото: Кирилл КАРИМОВ

Около ТЦ «Гудок» хотят строить высотки без парковок. Такой проект вынесли на публичные слушания, которые состоятся 27 сентября. Соответствующие документы опубликованы на сайте мэрии.

Как следует из опубликованных документов, компания-застройщик, бенефициаром которой выступает семья известных самарских девелоперов Сурковых, выступила с просьбой предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров застройки. Речь идет об участке площадью 5289 квадратных метров на ул.Красноармейской, рядом с принадлежащей группе «Виктор и К°» торговым центром «Гудок». Здесь планируют возвести очередные высотки. При этом застройщик попросил согласовать нулевое количество парковочных мест.

Возможно, в компании посчитали, что для размещения личного транспорта будущих жильцов новостроек будет вполне достаточно просторных парковок самого торгового центра. Похожую схему уже используют при строительстве жилого комплекса у ТРК «Амбар».

Публичные слушания по этому проекту состоятся 27 сентября в администрации Октябрьского района на ул.Ново-Садовой, 20, начало в 17.30.