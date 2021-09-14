В Тольятти три человека пострадали в столкновении кроссовера и легковушки

В аварии в Тольятти пострадали три человека

В Тольятти три человека пострадали в столкновении "Лады Гранты" и "Тойоты RAV4". Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Авария произошла на перекрестке Южного шоссе и улицы Автостроителей. Кроссовер, на котором ехала 45-летняя женщина, выехал на перекресток на красный свет и заехал на встречную полосу, где врезался в стоящую "Гранту".

В результате аварии травмы получили два человека, которые находились в отечественной легковушке. Женщине на кроссовере также понадобилась медицинская помощь.

По факту случившегося проводится проверка, полицейские устанавливают причины произошедшего. Установлено, что женщина на "Тойоте" четыре раза привлеклась к ответственности за нарушение ПДД, в том числе, 1 раз за за проезд на красный свет.