В Самарской области снова более 400 новых заразившихся Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области во вторник, 14 сентября, выявили 471 новый случай заражения коронавирусом, говорится на сайте стопкоронавирус.рф.

Это максимальный суточный показатель с начала пандемии. Из ранее заразившихся по выздоровлению выписали 95 человек.

Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заразились 96 642 человека, из которых выздоровели 81 193. Умерли 3 550 заразившихся, в том числе, 21 - за прошедшие сутки.

В целом по стране 17 837 новых случаев в 85-ти регионах страны, всего с начала пандемии коронавирусом заразились порядка 7 млн человек.