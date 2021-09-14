Бизнесменам из Тольятти рассказали, как государство их поддерживает

Мероприятие прошло в Тольятти Фото: Предоставлено "Комсомолке"

8 сентября в Тольятти в парковом комплексе истории техники имени К.Г. Сахарова состоялась встреча, посвященная мерам поддержки предпринимателей и самозанятых города. Серия подобных мероприятий в регионе проводится в рамках проекта "Живая история Самарской области".

Организаторами встречи выступило региональное минэкономразвития и центр "Мой Бизнес". Сам же проект представляет собой целый комплекс мероприятий для жителей муниципальных образований. По ожиданиям организаторов в акции должны принять участие более 1 млн граждан.

- Мы презентуем меры поддержки, используя самые разные инструменты: создаем сеть центров "Мой бизнес", рассказываем о действующих мерах в СМИ и социальных сетях, развиваем единый портал господдержки mybiz63.ru, а также проводим встречи, в которых участвуют и начинающие, и действующие предприниматели, а также самозанятые и те, кто еще только задумывается о создании своего дела, - говорит глава министерства экономического развития и инвестиций области Дмитрий Богданов.

На таких встречах спокойно можно задать экспертам все интересующие вопросы и получить на них развернутые ответы. Кроме того, участники события приняли участие в командной бизнес-викторине и получили новые знания от личного консультанта руководителей малого и среднего бизнеса, владельца собственного стартапа по доставке полезной еды Сары Агранович.