В Самаре перекроют дорогу в связи с открытием Ледового дворца спорта

В Самаре 15 сентября перекроют улицу Молодогвардейскую. ФОТО: Администрация города

В Самаре готовится к открытию Ледовый дворец спорта. В связи с проведением торжественного мероприятия с 13:00 до 20:00 15 сентября будет ограничено движение по улице Молодогвардейской от Маяковского до Полевой.

С 8:00 до 20:00 того же дня на этом участке будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств. В связи с ограничениями будет скорректировано движение автобусов №24 и №92.

Чиновники просят горожан заранее планировать свои маршруты.