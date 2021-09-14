В Самаре начали надвижку второго пролета путепровода через железнодорожные пути у Фрунзенского моста

Новый путепровод появится у Фрунзенского моста. Фото - скриншот

В Самаре начали надвижку второго пролета путепровода через железнодорожные пути около Фрунзенского (Самарского) моста. Видеоблогер Евгений Щекин показал, как идут работы.

Ожидается, что по путепроводу можно будет проехать уже в конце этого года. Сейчас машины едут по старому мосту через пути, который располагается рядом. На нем всего по одной полосе для движения в каждую сторону, поэтому там часто образуются заторы.

От нового путепровода также строится дорога, которая ведет до развязки на пересечении Кряжского шоссе, Новокуйбышевского шоссе, а также улиц Уральской и Утевской.