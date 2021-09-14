В Самарской области в поле обнаружили миномётные снаряды

В Самарской области в поле обнаружили три снаряда миномёта. Фото: Росгвардия. Самарская область / vk.com/rosgvard_samara.

В Самарской области в поле у посёлка Новая Крымза обнаружили миномётные снаряды. Об этом сообщили в Росгвардии.

Информация поступила от местных жителей. На место выехала группа разминирования ОМОН. По прибытии специалисты осмотрели находки и пришли к выводу, что обнаруженные боеприпасы - три миномётных мины калибра 82 миллиметра 1950-х годов выпуска.

Взрывотехники уничтожили снаряды на месте обнаружения, соблюдая все меры предосторожности.