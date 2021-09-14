Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 сентября 2021 13:33

В Самаре на улице Литвинова 21-летний парень на «Киа» насмерть сбил пенсионера

Пожилой мужчина переходил дорогу в неположенном месте
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
По факту ДТП проводится проверка

По факту ДТП проводится проверка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 сентября 2021 года, около половины девятого утра, на улице Литвинова в Восточном поселке насмерть сбили пожилого пешехода. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Как сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД по Самарской области, по предварительным данным, 89-летний мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте. 21-летний молодой человек на автомобиле «Киа» сбил пешехода. В результате аварии дедушка получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.