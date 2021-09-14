В Самаре на улице Литвинова 21-летний парень на «Киа» насмерть сбил пенсионера

По факту ДТП проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

14 сентября 2021 года, около половины девятого утра, на улице Литвинова в Восточном поселке насмерть сбили пожилого пешехода. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

Как сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД по Самарской области, по предварительным данным, 89-летний мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте. 21-летний молодой человек на автомобиле «Киа» сбил пешехода. В результате аварии дедушка получил травмы, несовместимые с жизнью.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.