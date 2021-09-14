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Общество14 сентября 2021 13:55

По Самаре проехал свадебный кортеж из «Газелей»

Участник «Клуба самарских «Газелистов» устроил креативную свадьбу
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Участники автоклуба поздравили своего товарища со свадьбой

Участники автоклуба поздравили своего товарища со свадьбой

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

12 сентября 2021 года пара из Самары решила узаконить свои отношения, но весьма необычным способом. Сама роспись состоялась 11 сентября, а на следующий день молодожены отмечали день бракосочетания. Жених в мае этого года стал участником «Клуба самарских «газелистов», поэтому на свою свадьбу пригласил и новых друзей.

- Из клуба на свадьбе были девять человек, поэтому идея кортежа из «Газелей» пришла сама собой. Все парни были со своими женами или девушками, - рассказал журналисту «КП-Самара» молодой человек.

По словам самарца, его невеста с пониманием отнеслась к столь неожиданному решению ехать в ЗАГС на «Газелях», так как автоклуб – это одна большая семья.

- Это первое такое мероприятие в жизни автоклуба, но идея всем понравилась, поэтому ждем следующих свадеб или других подобных автопробегов «Газелей», - сказал новоиспеченный муж.

Жителям Самары, которые стали свидетелями необычной свадьбы, очень понравился кортеж из наряженных «Газелей». Многие снимали на телефон, громко аплодировали, свистели и желали счастливой жизни молодоженам.

В Самаре заметили свадебный кортеж из "Газелей"