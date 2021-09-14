Завод по производству сыров начали строить в Тольятти

В Самарской области дали старт строительству нового производства

В Тольятти началось строительство завода по производству плавленых сыров московской компании "КАРАТ". Старт работам дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Выпускать будут творожные и полутвердые сыры, а также зерненый творог. Завод оснастят французским и российским оборудованием. Общий объем инвестиций в строительство составит более 10 млрд рублей, планируется создать 574 новых рабочих места. Продукцию начнут выпускать в 2023 году.

- Каждое новое производство – это новые рабочие места, это благосостояние моих земляков. А это – определяющий фактор моей работы, - сказал Дмитрий Азаров.

Новое предприятие станет крупным потребителем молока с потенциалом переработки порядка 290 млн тонн в год.