"ТОАЗ" вместе с "Планетой инноваций" снова покажут благотворительный спектакль

На спектакль приглашают всех желающих Фото: Предоставлено "Комсомолке"

25 и 26 сентября во Дворце культуры "Тольяттиазот" пройдут повторные показы благотворительного спектакля "Суета сует или Истории, рассказанные в театральном буфете". Организуют мероприятия Фонд "Планета инноваций" и ПАО "ТОАЗ". Все вырученные средства с продажи билетов направят на оборудование учебно-игровых зон в восьми отделениях детской городской больницы Тольятти.

Особенностью спектакля является то, что роли в нем исполняют не только профессиональные актеры, а чиновники, бизнесмены, общественники и работники учреждений культуры. Будут и специальные гости, среди которых народная артистка России Наталья Дроздова и баритон из Москвы Владислав Косарев. Режиссер спектакля - Галина Швецова-Скрипинская.

Презентовали постановку в мае 2021 года. Средства, которые собрали с премьерных показов, тоже пошли на благотворительность. На эти деньги организаторы закупили медицинское оборудование для детей с проблемами слуха из городской школы-интерната № 5 и воспитанников детсада № 189 "Планета Детства "Лада".

- Фонд передал в школу-интернат для слабослышащих детей аудиометр. Теперь ребята сразу будут получать необходимую им диагностическую помощь. Для детсада № 189 мы приобрели логопедический тренажер "Дэльфа", которые помогает корректировать нарушения речи, - поделилась директор "Планеты инноваций" Ольга Корабельникова.

- Мы рады, что после премьеры многие зрители обратились к нам с предложением повторить спектакль. Такие события вдохновляют и радуют. Давайте продолжать помогать детям вместе и спасибо, что вы нас поддерживаете, – в свою очередь сказала директор по связям с общественностью АО Корпорация "Тольяттиазот" Юлия Петренко.