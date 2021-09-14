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Здоровье14 сентября 2021 14:40

В Самаре 183 новых заразившихся коронавирусом 14 сентября 2021

За сутки в регионе 471 новый заболевший
Вячеслав СОРОКИНВячеслав СОРОКИН
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В Самарской области за сутки 471 заболевший

В Самарской области за сутки 471 заболевший

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области во вторник, 14 сентября, нашли 471 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе.

Такое количество заболевших за сутки является наивысшим в регионе с начала пандемии. Больше всего новых заразившихся снова в Самаре - 183. Далее во главе списка Тольятти (85) и Новокуйбышевск (29).

За сутки умер 21 человек, среди них 15 женщин в возрасте от 57-ми до 92-х лет, а также шестеро мужчин, самому младшему из которых был 51 год, самому старшему - 93.

Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 96 642 человека, из которых выздоровели 81 193, умерли - 3 550.