В Самаре с 16 сентября 2021 года «Колесо обозрения» в Парке Гагарина будет работать до 22:00

Колесо обозрения будет работать по зимнему расписанию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители МАУ «Парки Самары» сообщили о переходе режима работы аттракционов на зимнее время. Так, «Колесо обозрения» в парке Гагарина будет теперь работать до 10 часов вечера.

- С 16 сентября 2021 года изменится режим работы аттракциона. «Колесо обозрения» будет работать с 10:00 до 22:00. Перерыв в работе – с 14:00 до 14:30 и с 18:00 до 18:30, - сообщили представители муниципального учреждения.

Стоит отметить, что продажа билетов на аттракцион будет завершаться за 10 минут до перерыва, а касса будет работать до 21:30. Также не стоит забывать, что вход на «Колесо обозрения» осуществляется только при наличии защитной маски. На аттракцион нельзя проходить в нетрезвом состоянии, с животными, едой и напитками в стеклянных бутылках.