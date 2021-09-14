Прикол не удался: в Тольятти аферист пытался расплатиться за покупку поддельными купюрами

Купюры оказались поддельными Фото: Мария ЛЕНЦ

В Тольятти возбудили уголовное дело по поводу сделки на 176 тысяч рублей, которая провалилась самым скандальным образом.

Сергей продавал алюминиевую емкость, объявление разместил на специализированном сайте. Покупатель нашелся быстро, условия говорили заранее, мужчина готов был отдать всю сумму разом наличными.

Вот только на сделку он принес… «билеты банка приколов». Выглядели они как настоящие, но какое-то чутье подсказало Сергею повнимательнее приглядеться к 2000-ым купюрам. Тут-то «покупатель» и был разоблачен.

- В полицию заявление по этому поводу поступило в конце августа, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах. – После проведения проверки уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».

Вот только неприятность: подозреваемый до сих пор не задержан, а значит, «билеты банка приколов» могут найти себе новую жертву.