ССК обеспечило бесперебойное освещение в новом парке в Нефтегорске

ССК провели освещение в парк "Молодежный" в Нефтегорске

В Самарской области в городе Нефтегорск торжественно открылся новый парк «Молодежный». «Самарская сетевая компания» провело на объекте подключение к электроснабжению.

- Перед энергетиками стояла задача не только обеспечить новую зону отдыха горожан электроэнергией, но и сохранить эстетику и безопасность территории, где гуляют дети, - отметили в компании ССК.

Рабочие перенесли электрооборудование с центральной аллеи парка за его пределы, а также протянули новые линии, установив 16 световых опор. Также была заменена старая трансформаторная подстанция. Новое оборудование в четыре раза мощнее прежней, что обеспечивает бесперебойную работу.

- В настоящее время от подстанции запитано освещение парка, насосная сухого фонтана, здание проката инвентаря, в будущем планируется подключить еще оборудование ливневой канализации, - рассказали энергетики.

Как отмечают в компании энергосетей, новая трансформаторная подстанция сможет не только обеспечить мощностями новый парк, но и даст возможность перспективного развития близлежащих районов Нефтегорска.