Самарские медики рассказали, когда можно беременеть после вакцинации от Covid-19

Планируя беременность, стоит привиться

Самарский врач рассказала, насколько опасен COVID-19 при беременности и когда можно планировать ребенка после вакцинации от нового вируса. За разъяснениями по волнующим жителей региона вопросам к главному специалисту министерства здравоохранения Самарской области по репродуктивному здоровью Ирине Моисеевой обратились специалисты ЦУР. Специалист дала советы парам и отметила, что сегодня уже есть методы для лечения беременных женщин с коронавирусом и в большинстве случаев прерывания беременности не требуется. А вот дело с мужчинами обстоит хуже: доказано негативное влияние коронавирусом на репродуктивные способности.

- Радостный факт в том, что у мужчин сперматозоиды обновляются и их способности могут восстанавливаться. Так что после определенного времени и проверок у врача, мужчина может также планировать продолжение рода, - рассказала эксперт.

Также Ирина Моисеева отметила, что всем парам, которые сегодня приходят на консультацию по планированию беременности, рекомендуют привиться. И если раньше, в начале года люди реагировали на этот совет насторожено, то сейчас большинство уже даже самостоятельно принимает такое решение. Специалист отметила, что приступать к зачатию ребенка можно уже через 4-6 недель. Более того, не только физическая, но и психологическая готовность, спокойствие, уверенность в защищённости будущего младенца позволят достичь результата гораздо быстрее, считает эксперт.