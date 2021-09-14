За вино ответишь: самарские полицейские задержали воришку, который украл из офиса бутылку коллекционного алкоголя

К моменту задержания от «добычи» он уже избавился Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Владимир Владимирович в руки самарских полицейских попал совсем недавно. Внимание к себе привлек из-за того, что вломился в офис небольшой фирмы на ул.Авроры. После его «посещения» пропали сотовые телефоны, ноутбук, мужские рубашки, туфли и… бутылка коллекционного вина. Общая сумма ущерба превысила 54 тысячи рублей, 15 тысяч из них – это стоимость того самого вина – собственно, о его пропаже директор фирмы как раз и сожалел больше всего.

Преступление совершено было 31 мая. Камеры видеонаблюдения запечатлели подозреваемого. И недавно Владимира Владимировича задержали. Ему 42 года, и он уже имеет судимости за воровство, причем в поле зрения силовиков попадал не так давно.

К сожалению, от «добычи» он к моменту задержания уже избавился, чем сильно огорчил потерпевшего, который теперь намерен требовать от своего обидчика самого сурового наказания.