В Самарской области пьяный водитель разбил инспектору ГИБДД голову

Пьяному дебоширу теперь грозит уголовно преследование за нападение на полицейского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В небольшом городе Нефтегорск недавно произошло ЧП: пьяный водитель напал на полицейского.

На автомобиль Renault Kaptur инспекторы ГИБДД обратили внимание из-за странного стиля вождения. Иномарку остановили, водитель очевидно был нетрезв: на это указывал и запах, и невнятная речь, и взгляд, который мужчина с трудом концентрировал на стражах порядка.

Полицейские посмотрели документы, и выяснили: Максима Ш. уже не один раз задерживали пьяным за рулем, привлекали не только к административной, но и уголовной ответственности. Но видимо, никаких выводов для себя мужчина не сделал.

Когда на него начали составлять протокол, Максим сначала долго возмущался, потом при помощи нецензурной брани пытался объяснить инспекторам, насколько они неправы, а потом… набросился на обидчиков с кулаками.

Пьяного дебошира скрутили. Кроме прочего, ему теперь грозит еще и уголовное преследование за нападение на полицейского. Тем более, что у лейтенанта полиции медики диагностировали сотрясение головного мозга.