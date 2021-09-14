Дмитрий Азаров внес в губернскую думу законопроект по поддержке креативных индустрий региона

Депутаты губдумы поддержали законопроект в первом чтении

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров внес в областную думу проект закона «О развитии креативных индустрий в Самарской области», который направлен на закрепление в законодательстве института творческих индустрий. Кроме того проектом предусмотрено создание для них условий для развития.

- Сфера креативных индустрий – это индустрия счастья, где человек, с одной стороны, может себя реализовать, с другой, – заработать денег и обеспечить семью, и, что не менее важно, – подарить творческий продукт всем жителям региона, сделать их в данном случае чуть-чуть счастливее,- отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор предложил принять новый законопроект уже в первом чтении, и депутаты поддержали эту идею.

Стоит отметить, что Самарская область является лидером среди других регионов, где развиваются креативные кластеры. В 2020 году объем данного вида предпринимательства достигал 4,3% ВРП, при среднем по стране – не более 2,5%.

- Находясь в тесном контакте с предпринимателями, систематизировав их потребности, мы разработали целый ряд мер поддержки, к которым относятся налоговые льготы, субсидирование части расходов предпринимателей, механизмы венчурных и традиционных инвестиций, имущественная поддержка, стимулирование внутреннего спроса и поддержка экспорта продуктов и многое другое, - сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В настоящее время в регионе создана комплексная программа по поддержке креативных индустрий. Новый законопроект поможет упорядочить эти меры на законодательном уровне.