Полмиллиона жителей Самарской области проголосовали "За Сызрань!"

Сызрань получила почетное звание Фото: Предоставлено "Комсомолке"

14 сентября в Самаре подвели итоги масштабной работы по присвоению Сызрани почетного звания "Город трудовой доблести". Случилось это на Штабе общественной поддержки "Единой России".

По словам главы региона Дмитрия Азарова, решение президента Владимира Путина о присвоении Сызрани такого статуса - по-настоящему историческое событие в жизни губернии. Секретарь регионального отделения партии уверен, что инициатива не только сплотила жителей самого населенного пункта, но и всего региона.

Активная работа по присвоению Сызрани этого звания стартовала в начале августа 2021 года. В онлайно-голосовании приняли участие почти 10 тысяч человек. Всего же в поддержку этого решения высказались 492 317 граждан, что в три раза превышает численность населения Сызрани.

Жителей города поддерживали общественные организации, трудовые коллективы и профсоюзы крупнейших региональных предприятий.

- Мы подвели итоги нашей общей работы по сбору голосов, а их было более 490 тысяч. Спасибо каждому, кто голосовал за Сызрань, и поздравляем наших земляков, - обратилась к лидерам общественных объединений руководитель Штаба общественной поддержки Регина Воробьева.

Получение почетного звания – признание прошлых заслуг. В ближайших планах сызранцев - начать работу по установке стелы "Город трудовой доблести" на территории родного города.