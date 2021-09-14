На Самарскую область надвигается гроза

Непогода сохранится ночью и утром. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС во вторник, 14 сентября, объявили желтый уровень погодной опасности. В регион идет гроза.

- В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и утром 15 сентября местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, - рассказали в Приволжском УГМС.

Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

Напомним, теплая погода, которая стоит в Самарской области, постепенно уйдет из региона. В среду, 15 сентября, синоптики обещают +15… +20 днем и местами небольшой дождь. В четверг и пятницу, 16 и 17 сентября, днем будет уже +9… +14, а ночью +3… +8 и 0… +5 соответственно. Местами небольшие дожди.