Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиФотоВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 сентября 2021 16:34

На Самарскую область надвигается гроза

Пройдет она местами и начнется в ближайшие 2-4 часа
Дмитрий КРИВЕНЦОВДмитрий КРИВЕНЦОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Непогода сохранится ночью и утром.

Непогода сохранится ночью и утром.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС во вторник, 14 сентября, объявили желтый уровень погодной опасности. В регион идет гроза.

- В ближайшие 2-4 часа с сохранением ночью и утром 15 сентября местами в Самарской области ожидается гроза, усиление юго-западного ветра, - рассказали в Приволжском УГМС.

Порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.

Напомним, теплая погода, которая стоит в Самарской области, постепенно уйдет из региона. В среду, 15 сентября, синоптики обещают +15… +20 днем и местами небольшой дождь. В четверг и пятницу, 16 и 17 сентября, днем будет уже +9… +14, а ночью +3… +8 и 0… +5 соответственно. Местами небольшие дожди.