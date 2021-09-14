Дмитрий Азаров дал старт крупному производству на 1,5 тысячи рабочих мест в Тольятти

Руководство «Феррони» оценило поддержку региона и планирует продолжать развитие на территории Самарской области

14 сентября 2021 года в Тольятти торжественно запустили производство металлических дверей и комплектующих к ним на новом заводе «Феррони». Губернатор Дмитрий Азаров лично присутствовал на открытии крупного производства на 1,5 тысячи рабочих мест.

Завод «Феррони» существует с 2006 года. Сегодня в ассортименте производства более 250 моделей, в том числе высокотехнологические двери с биометрическими замками. Масштабный инвестиционный проект по производству дверей был реализован на территории бывшего завода «АвтоВАЗагрегат», фактически не функционирующего с 2015 года. Теперь здание станет местом работы для 1,5 тысяч тольяттинцев.

- Я очень рад, что наша совместная подготовка позволила в короткие сроки организовать здесь высокотехнологичное производство, которое, конечно, будет вносить свой вклад в социально-экономическое развитие нашего региона, - отметил губернатор.

В свою очередь учредитель ООО «Феррони Тольятти» Евгений Кузнецов поблагодарил правительство Самарской области за оказанную поддержку на всех этапах реализации инвестиционного проекта.