Более 130 бизнесменов могут претендовать на гранты от Самарской области

Социальные проекты поддерживают финансово Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области продолжаются активная поддержка социально-ориентированного предпринимательства. Так, в 2021 году 132 представителя этой категории малого бизнеса могут претендовать на гранты на реализацию своих проектов, которые подходят к социальной сфере.

Получателей грантов определят в ходе конкурсного отбора. Размер выплат - от 100 до 500 тысяч рублей. Средства будут предоставляться единовременно и в полном объеме. Основное условия - софинансирование бизнесменом не менее 50 % расходов на реализацию проекта от общего объема запланированных затрат.

- Чтобы претендовать на грант, представитель социально-ориентированного бизнеса должен был до 1 мая подать заявку на включение организации в реестр социальных предпринимателей, а также пройти обучение в "Школе социального предпринимателя" на площадке регионального центра "Мой бизнес", - говорит глава минэкономразвития региона Дмитрий Богданов.

Сам конкурс состоится в ближайшее время. Именно в ходе него определятся обладатели грантов до 500 тысяч рублей.

Деньги можно будет направить на аренду и ремонт нежилого помещения, предназначенного для реализации проекта. Также средства могут пойти на приобретение или аренду оборудования, выплаты по передаче прав на франшизу, оформление результатов интеллектуальной деятельности, приобретение сырья, расходных материалов для производства продукции и другие цели.

По всем вопросам, связанным с получением статуса социального предприятия или участия в конкурсе грантов, можно обратиться к консультантам по телефону "горячей линии": 8-800-300-63-63. Важно, что подобный статус можно получить в течение всего 2021 года.